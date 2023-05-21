高市議員陳美雅強調，如今結果已定，「希望不要原地踏步，應該整合所有力量向前衝」。（柯宗緯攝）

國民黨高雄第6選區立委初選民調日前出爐，由高市議員陳美雅勝出，但對手黃紹庭質疑，陳初選前主持大型造勢，轉播的電視台同時是做這次民調的公司，難免有機構效應，因而提出抗議及申訴。另傳出基層里長醞釀連署挺黃，呼籲黨中央比照總統提名徵詢縣市長方式，立委選舉也該詢問里長意見才能真正反映民意。

即將接任高市黨部主委的前立委黃昭順則回應，第6選區初選雖非在她任內所進行民調，但為了國民黨勝選，會找兩人坐下來當面溝通。她也說，自己過去因初選裂痕有「切膚之痛」，若本來會贏的選區，最後輸掉那會多可惜，因此更希望大家能夠團結，拿下這1席。

高市議員黃紹庭在臉書質疑，對手陳美雅在5月7日晚上，在執行初選民調的電視台，爭取主持了備受全國關注的造勢晚會，加上她全程轉播過程中持續宣傳民調時間、地區、更多次呼籲民眾支持，在距離正式民調只剩3天的情況下，必然對受訪者有機構效應的影響，這對他並不公平，因此在5月7日當天，他已直接向市黨部提出正式抗議。

黃紹庭表示，目前黨中央及市黨部已正式接受他的申訴，相信黨部的公正性，絕不會讓此事石沉大海，他更提出針對他跟陳美雅兩個人，再作第3份民調來決定勝負，除保證初選機制公平，更能確保選出來的是真正可以擊敗民進黨的最強候選人。

黨內人士則指出，全民調雖可當作參考選出提名人，但也擔心被綠營灌票，導致民調結果失真，因此也有人提議做排綠民調。另外，從這次總統徵召侯友宜來看，黨有徵詢過縣市長意見，那麼推派立委參選人何不比照辦理，乾脆實際問基層里長意見，看誰能真正體現民意。

據悉，針對第6選區初選爭議，地方傳出反彈聲浪，目前已有里長私下運作，有意發起連署「換人選」力挺黃紹庭，多名里長希望能將基層心聲傳達給中央。對此，黃紹庭則稱，不清楚。

陳美雅強調，初選包括民調時間、機構等從一開始都是所有人共同決定，遊戲規則早就定好，大家也簽名同意，而民調期間也各自派觀察員去觀察，這份民調完全正確。她認為，每位競爭者都會去拜票，透過上政論節目等各種曝光機會，爭取選民認同，如今結果已定，「希望不要原地踏步，應該整合所有力量向前衝」。