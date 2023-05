112年度國中教育會考於今(21)日結束,最後一科考科為英語科,解題老師認為,出題仍依據「難易適中」為最大原則,重視真實及自然的語言使用情境,包含聽力諸多題目都加入音效,像是警報聲、演講掌聲與惡鄰居半夜吵雜的噪音等等,都是呈現高度生活化的考題。

新北市新莊國中英文老師曾麗娜表示,在聽力方面,今年的出題非常側重於情境,諸如第14題地震防災廣播的警報聲、第20題專題演講前聽眾的掌聲、第 21題家有惡鄰半夜吵雜的音效,都是很好的題目表現。

曾麗娜也說,試題當中也出現不同年齡層及各行各業的人物,其中第1 題依據描述選出房間格局的平面圖,是較新的題型;第17題則是夫妻間反諷的對話,老婆建議今年的感恩節直接買現成的南瓜派,但是老公堅持要像去年一樣自己做派,而且還洋洋得意地表示,大家很快就吃光了,結果老婆說:「Did you actually see them eat it?」 (你有親眼看到他們吃你做的派嗎?) 結果是鄰居的狗和池塘的鴨子吃光了所有的派。此題學生可以從對話內容及老婆的語氣推論出老公的手藝太差,是非常生活化的題目。

至於閱讀題目方面,淡水國中英文老師陸韻萍指出,今年單題增加3題,包含第1題的圖文題,共14題考語意、9題考語法,無較艱澀刁鑽題目。

陸韻萍提到,單題部分需熟悉1200個單字及基礎文法,以上下文情境來理解語法概念,但部分語法題仍須有清楚的句型語法結構才能答對。

而在克漏字的部分,陸韻萍說,仍出現在題本最後,其中有關美國區域用語異同的討論,需根據上下文辨認符合文意句子。題組題的題材與體裁多元,有列表、筆記、視覺資訊圖表等不連續文本,內容取材傳單、正確救幼鳥的動保筆記,全球食物浪費五階段、蚊子的雨中求生技能、貝多芬的給愛麗絲故事、兒童玩具的性別刻板印象、戰地記者瑪麗柯恩的生平,及美國區域用語的討論等。