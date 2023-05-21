對於經常南來北往的駕駛而言，在國道服務區及休息站用餐及上廁所可說是稀鬆平常；但因為國道服務區及休息站停車免費，若有人藉機占用停車位怎麼辦？日前有網友建議國道服務區停車1小時收10元「使用者付費」，高速公路局則重申國道服務區停車位限停4小時，如有違規可依法開罰600元至1200元。

有網友在批踢踢實業坊討論「國道休息站停車場應該要收費嗎」，原po表示現在的國道休息站都是免費的，頂多規定限停4小時，是不是該回歸到使用者付費原則？因為平常國道繳的通行費是行駛的費用，但並不是所有的車都會去休息站，所以休息站的維護費不該由通行費去支付。原po建議現在外面的停車場1小時最少也要15元，休息站可以收10元，避免不必要的人占用停車格；如果有消費，還可以折抵。

不過底下留言一堆噓聲：「免費停車跟上廁所就是他招攬生意的手段，不然他東西賣這麼貴為何還一堆人」、「國道都繳費了，休息站還收費，這想法很政府」、「休息區都包給企業經營，都已經降權利金還收停車費？」

高公局表示，國道服務區及休息站停車位限停4小時，各項專用停車位也須依規定使用停放，如有違規將依「道路交通管理處罰條例」開罰600元至1200元。

高公局指出，為了提升服務區停車位的使用周轉率，「高速公路及快速公路交通管制規則」已律定相關停車規定，各型車輛停放服務區、休息站車位以4小時為限，如有違規者將予以舉發處罰，並以拖、吊、移置、保管等方式處理，費用由汽車駕駛人或汽車所有人自行負擔。

至於停車時間是怎麼算？高公局表示，目前石碇、關西、楊梅、清水、南投、古坑及東山等多處區站，設置智慧停車管理系統或地磁感應設備，中壢服務區則有出入場車牌辨識系統，以掌握停車位使用狀況；此外各服務區亦訂有停車巡查及逾時停車關懷機制，倘有車輛逾時占用違規，將通報轄區公警隊依規定舉發處罰。