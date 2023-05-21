桃園中壢20日發生台版浩克大鬧超商事件，警方最後雖然順利將鬧事的朱姓男子逮捕，但也發生員警持棍毆打朱男遭質疑執法過當情事，桃園警方當晚也完成懲處，除當事員警外，派出所長、中壢警分局長也遭連座罰。但「NPA署長室」臉書粉專今天卻被網友灌爆，認為執法員警不應該遭到懲處，「為什麼要記過處分執法員警？以後基層誰敢出勤？」

朱姓男子20日情緒失控大鬧超商，員警獲報前往處理，朱男不僅情緒未平復，反而開始攻擊員警，為制止襲擊行為，對朱噴撒辣椒水，豈料對方瞬間陷入失控狀態並持續攻擊員警，待他情緒稍微冷靜後坐在超商外階梯時，先前慘被數度揮拳的員警手持警棍朝朱男連擊12下，影片曝光後警方也遭外界質疑執法過當，而當日晚間警方也因該員警執行職務過當行為記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分並同時追究相關考核監督不周人員責任。

事件發生過後網友留言灌爆「NPA署長室」臉書粉專，怒指「基層警察真的很衰，要面對這麼大塊頭的人，要被打，還要被懲處」、「被打死算倒楣，結果反過來叫執法過當」，還有人留言「麻煩署長自行出勤，體驗基層員警的感受」，也有多人留言支持員警正當執法，也要求撤回對警察的懲處。