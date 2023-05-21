針對民進黨總統參選人、副總統賴清德昨日表示，國民黨總統參選人接受九二共識及一個中國原則，國民黨新北市議員江怡臻今日也反諷，當初賴清德擔任行政院長，親口在國會說出自己是「務實的台獨工作者」，這些都是有白紙黑字的會議記錄可以查的。

江怡臻指出，新北市長侯友宜日前在議會總質詢時就很清楚表態，反台獨也拒絕一國兩制，但民進黨又要用慣用手法來「抹紅」，甚至侯友宜也強調，中共軍機繞台就是對台灣的直接挑釁，絕對會捍衛中華民國，絕非賴清德所指的，接受一個中國原則以及九二共識。