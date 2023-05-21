賴清德副總統授旗給嘉義縣信賴台灣之友會理事長林秋桂。（廖素慧攝）

民進黨嘉義縣長翁章梁、議員、鄉鎮市長、農會總幹事到場，與賴清德高呼「凍蒜」。（廖素慧攝）

民進黨提名2024總統參選人賴清德副總統，今天到國民黨提名總統參選人侯友宜的本命區嘉義縣，成立「嘉義縣信賴台灣之友會」，嘉義縣長翁章梁信心喊話要「大贏」，賴清德則再喊表示，保護本土政權才能確保台灣主權。

賴清德由翁章梁、立委陳明文、蔡易餘及黨籍議員陪同進場，綠營18名縣議員來15人、9名鄉鎮市長都來、18名農會總幹事來16人，現場約600名支持者齊喊「凍蒜」、「2024團結一致」，還有許多人現場掃QRcode加入line群組，氣氛熱烈。

翁章梁向全場信心喊話，他說，嘉義縣向來最支持民進黨，歷次總統大選都贏，從阿扁對決國民黨連宋配、謝長廷對戰馬英九、蔡英文對決馬英九、還有最近1次蔡英文對決韓國瑜，在嘉義縣都贏，只是大贏與小贏的差別，明年賴清德也一定要大贏。

賴清德表示，他當過台南市長，也視察過嘉義沿海大淹水災情，若能當選總統，推動台灣均衡發展的計畫，加強中央與地方的合作平台，解決地方基礎建設問題。

賴清德還說，有人說這場選舉是「戰爭與和平」的選擇，蔡英文總統已說「任何政黨不能用戰爭恐嚇人民」，國民黨及其提名的總統候選人提出來的和平方式不能達到和平，因為他們接受九二共識、一個中國原則，等於放棄主權，沒有主權的和平，是假和平。

賴清德說，台灣要提高軍事力量，並與民主陣營站一起，共同發揮嚇阻力量，保有主權，維持民主體制，才是真正和平。