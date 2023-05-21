中天美女主播周玉琴去年11月甜嫁大12歲的名嘴賴岳謙，新婚的小倆口不時在網上分享夫妻日常，幸福的周玉琴今（21日）則曬出婚紗照，周玉琴以一襲長袖白紗絕美入鏡，賴岳謙帥氣摟妻子的蠻腰，畫面絕美，另外一套造型是，周玉琴頂著氣質低馬尾、身穿亮片禮服，她和賴岳謙甜蜜對望，互動散發滿滿粉紅泡泡。

周玉琴稍早在臉書曬出一系列婚紗照，並幸福寫下：「520答應要分享給你們的婚紗照來啦！」周玉琴身穿氣質白紗、亮片禮服和情侶便服入鏡，在白紗照中，周玉琴頂著氣質公主頭、以一襲長袖白紗絕美入鏡，帥穿黑西裝的賴岳謙摟著妻子蠻腰，畫面正式又不失甜蜜氛圍。

另外一套造型是，周玉琴頂著氣質低馬尾、身穿貼身亮片禮服，她小鳥依人地倚靠在賴岳謙懷中，另一張則是和老公對望甜笑，賴岳謙開心笑開懷，光看照片就滿滿粉紅泡泡。而在便服照中，周玉琴把手放在賴岳謙肩上，夫妻開心露出笑容。

周玉琴婚紗照曝光，獲得網一片狂讚：「郎才女貌太速配」、「男帥女美甜蜜蜜」、「太美了」、「真的太美&太帥了!!恭喜佳偶天成」、「根本仙女」、「透過螢幕都可以感受到甜蜜」。