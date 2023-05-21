中華電信「拍下勝利 種下樹木」植樹造林計畫，以實際行動力造林護地球，大家一起守護環境共築永續家園。（中華電信提供）

中華電信21日攜手羽球天后戴資穎，於桃園蘆竹海岸舉行系列植樹活動，由董事長郭水義帶領公司主管與同仁，並邀請行政院副院長鄭文燦、農委會主任委員陳吉仲、林務局長林華慶等貴賓一齊種下樹木，守護地球，將在此地種下共2950株植栽，戴資穎也以中華電信永續發展傳播大使身分，號召粉絲一起親手植樹，共同加入環保行列，以實際行動力造林護地球，大家一起守護環境共築永續家園。

中華電信在2022年便啟動「拍下勝利 種下樹木」計畫，由戴資穎擔任中華電信永續發展傳播大使，大力投入環境永續，而上個月底小戴於2023年羽球亞洲錦標賽勇奪冠軍，為慶祝小戴奪冠，中華電信21日宣佈加碼植樹造林計畫，計畫期間，小戴奪冠賽事每場比賽將由捐贈100棵樹，加碼到1000棵；另外，中華電信更宣佈將持續規劃擴大全台保育造林、植樹認養，8年15萬棵，推動生態棲地保育，保護生物多樣性更減碳護地球。

中華電信去年宣佈啟動「拍下勝利 種下樹木」3年植樹造林計畫，承諾3年造林計畫期間，只要戴資穎出賽國內、外羽球賽事，每獲勝一場，中華電信即捐贈100棵樹木，本計畫目前戴資穎勝場近40場，捐助樹木數量達4000棵，在加碼到1000棵後，會規劃持續擴大造林計畫，預計8年達15萬棵。

中華電信「拍下勝利 種下樹木」植樹造林計畫，21日前進桃園蘆竹海岸，將於海岸林植樹2950棵，保護海岸生態更有助於水土保持，中華電信董事長郭水義親與現場嘉賓親手種下第一批樹苗，他表示：「中華電信推動綠色低碳永續的目標非常明確，推動低碳永續發展的決心，如同戴資穎在球場上努力奮戰不懈的精神，秉持著打好每一顆球的堅持與毅力，並透過與林務局及小戴合作植樹，及大規模企業志工淨灘、淨山等方式，一齊種下樹木，守護生態，維護生物多樣性、環境復育，為守護地球環境盡心力。」