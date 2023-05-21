副總統賴清德今（21日）前往嘉義成立信賴台灣之友會，結束後賴清德在嘉義縣府規畫下到「六腳鄉」會見推動地方創生的青年團體，而「六腳鄉」正是新北市長侯友宜出生地，令外界充滿政治聯想。國民黨新北市議員葉元之表示，看賴清德在嘉義信賴之友會的發言，看了一肚子火，「賴清德真是大說謊家，嘉義人有這麼好騙嗎？」

葉元之強調，賴清德談話提及顧本土政權的重要，賴指的本土政權當然是民進黨，說讓民進黨執政，台灣才能有尊嚴。但是大家想想看，顧了民進黨政權，這8年來，除了民進黨高官吃香喝辣，高端高層賺飽飽外，小老百姓得到什麼？生活有過的比較好？有感覺比較尊嚴？「你民進黨連給人民好生活的基本條件都做不到，你好意思跟我講尊嚴？」

葉元之提及，賴清德批評國民黨接受九二共識，就是放棄國家主權，這也擺明是說謊。九二共識是指一中各表，對國際表達我們國家是中華民國，中華民國就是主權獨立的國家，何來放棄主權？馬英九執政時接受九二共識，中華民國過的好好的，邦交國還比較多，外交成就遠高於打嘴炮的民進黨。

此外，我國憲法就是一中憲法，否則為何台灣會有陸委會、會有兩岸人民關係條例，如果賴清德認為憲法不對，請把正名制憲列入政見，不敢就是俗辣。另外賴清德說，台灣會變成跟西藏和香港一樣。請問，香港是國家嗎？有軍隊嗎？香港的憲法是什麼？香港有邦交國嗎？賴清德不要把嘉義人當笨蛋好嗎？

葉元之批評，賴清德之前就是主張台灣正名制憲，推動台灣共和國，現在為了騙票，髮夾彎說台灣已經獨立，毫無價值，沒有靈魂，只會騙騙騙。台灣人民已經厭煩了民進黨老是搞意識形態，在兩岸關係上搞文字遊戲，台灣人民只想要好好生活，讓可以「好好做代誌」、讓人民安居樂業的政黨來執政吧。