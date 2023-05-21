綠營批新北市政府「荒廢市政」及新北市長侯友宜把市府當總統競選總部，新北市府今回擊，市府團隊向來秉持行政中立，全體同仁亦馬不停蹄，為民生建設全力以赴，推動重要市政。反觀執政黨發言體系卻以選舉側翼之姿，不問是非，不分日夜，為政治目的進行操作，企圖製造假訊息攻擊地方政府，其心可議。

對於執政黨發言人所提的黑槍問題，市府回應槍枝源頭管理是預防犯罪非常關鍵的因素，連民進黨籍地方民代都揭露，海外流入台灣的3000把槍枝中，警政署僅沒入200把，可見流竄台灣的黑槍不勝枚數，成為遍布全國的治安危機，地方會善盡查緝職責，但也要請中央嚴肅看待，從源頭做好把控，與地方一起齊心打擊犯罪，而非打擊地方政府，本末倒置，讓基層員警暴露在高風險執法環境中，疲於奔命！

此外，侯友宜市長自第一任期以來的延續性重要政策更是從未停歇，2030願景建設正全力加速實踐，遺憾的是，民進黨卻對第一線公務員的努力視而不見、成天鬼打牆以不實內容混淆視聽，居心叵測。

另針對民進黨發言人張志豪指稱公務員工作爆量，新北市府指出，市府同仁在全力推動市政建設的同時，還要疲於奔命，調閱整理少部分綠營民代遠遠超乎過往的爆量索資需求，有的索資內容時間橫跨長達十年以上，有的甚至連事件都還沒發生，就要求提供結案報告，基層公務員在處理市政工作之餘，還要服務少部分綠營民代的超量索資，才是造成公務員身心俱疲、壓力驟增的原因。

新北市府表示，侯市長相當尊重議員質詢權力，從無迴避議會的監督，近期不僅履行完施政報告義務，也完成了市政總質詢。呼籲人民想要的莫過於就是經濟穩定、安居樂業、社會安定，而那些企圖從製造衝突與對立擷取政治利益者，終將被民意反噬。