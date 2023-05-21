詐騙手法不斷翻新，有民眾手機收到釣魚簡訊，聲稱是國道通行費尚未繳交，民眾依指示填入資料，被銀行通知已刷卡扣款後才驚覺上當。高公局提醒，國道通行費欠費簡訊通知除了會「顯示車號外」，不會有繳費連結，建議民眾以儲值方式繳費，還能打9折。

高公局表示，國道通行費欠費簡訊通知是善意提醒繳費，除顯示車號外，不會有繳費連結，民眾切勿點擊或操作不明網址連結。以自動儲值方式繳納通行費，足額扣款享有9折優惠，而且不用擔心個資外洩及權益受損。

高公局表示，近期不明人士假冒國道通行費到期繳費通知簡訊，要求下載App網址，高公局已督促遠通公司只要收到詐騙相關情資，立即向刑事警察局165反詐騙專線檢舉、封鎖詐騙網站，並利用電視台、網路媒體等多元管道加強宣導民眾勿受騙上當。

此外，高公局提醒可以參考「一會三不會」原則，辨識簡訊及電子郵件真偽；下載遠通電收ETC App並開啟推播功能，接收最即時正確的官方通知；繳付通行費前，也可利用ETC App查詢欠費後再儲值或繳費。若有任何疑慮，請洽遠通客服專線(02-77161998)或Line客服(ID：@etcservice)詢問。

高公局建議申辦「eTag自動儲值」繳交國道通行費，只要eTag帳戶餘額低於120元，將自動從信用卡或活儲帳戶儲值400元至eTag帳戶，免付手續費又享有通行費9折優惠，除可避免漏繳通行費外，更可省去辨識簡訊及電子郵件真偽的麻煩及受騙風險。目前合作金融機構包含遠東商銀、台新銀行、玉山銀行、國泰世華銀行，中國信託商業銀行。

另車輛買賣過戶後，可利用遠通客服專線辦理eTag異動；如未居住於戶籍地址，可向監理機關新增「通信地址」，至公司商號營業地址變更，可向監理機關辦理地址異動登記，避免漏收通行費帳單。