「2023全國義民祭在新竹縣」將在7月中旬登場，今年由「五分埔聯庄祭典區」輪值，縣長楊文科指為推廣客語和客家文化的「愛鄉愛土，義民後生」客語講古比賽，今年有參加獎，歡迎大、小朋友踴躍報名共下講客！

楊文科表示，今年「義民故事客語講古比賽」個人獎金從1000元至5000元不等，只要初賽前50名報名者，及大專青年組前10名報名並完成決賽者，就可獲參加獎200元禮券，希望能號召更多人來講客，發揚義民祭典等客家文化。

文化局長李安妤表示，該局自2021年起與教育局共同辦理「愛鄉愛土，義民後生」客語講古比賽，已進入第3年，為擴大推廣客語，提升縣內在地學子及青年參與，讓義民信仰、祭典文化及歷史往下扎根，以「打擂台」形式舉辦比賽，提升講古的活潑性及各年齡層的參與性。

教育局長楊郡慈指出，參賽組包含國小一至三年級的低年段、國小四至六年級的高年段，以及國、高中職組，採初賽與決賽兩階段。

初賽報名即日起至6月30日於報名網站（https://reurl.cc/AdDGje）完成報名，並繳交每人以3分鐘為限的影音檔供審查，決賽預計在7月22日枋寮國小登場，每人說故事時間以3分鐘至4分鐘為限。

大專院校青年組（45歲以下）報名人數以30人為上限，僅辦理決賽，決賽當天於報到處繳交故事內容，說故事時間同以3分鐘至4分鐘為限。比賽相關資訊及參考內容可至活動網站查詢https://sites.google.com/view/hcchakka