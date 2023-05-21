雲林縣長張麗善（左二）關心蔡姓老翁日後生活（左一），指示相關單位持續提供各種協助。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮溝皂里78歲蔡姓老翁，獨力照顧2名身心障礙兒子，住在漏水鐵皮屋生活困頓，台灣心義工團發動上百名義工為老翁重建新屋，21日正式交屋，老翁感動紅了眼眶，直說沒想到有生之年還能住新房子，雲林縣長張麗善到場致贈紅包，強調將以防餓、防寒的「雙B計畫」，持續幫助縣內所有貧困家庭。

蔡姓老翁與妻子育有2名兒子，現年42歲的大兒子是重度智能障礙者，39歲二兒子中度智能障礙，妻子在二兒子出生後便離家不知去向，留下老翁獨自照顧2名兒子，大兒子生活完全無法自理，二兒子尚能幫忙資源回收，老翁目前務農維生，但收入有限生活拮据，只能住在漏水鐵皮屋。

台灣心義工團透過溝皂里里長蔡榮修得知老翁困境，發起建屋活動，邀集上百名義工，利用2個星期假日完成鐵皮屋整建，21日正式交屋，張麗善、縣社會處處長林文志、北港鎮長蕭美文、義工團理事長李志強與百名義工，共同見證新屋落成，老翁拿著鑰匙打開屋門，臉上充滿笑容，不停說道「非常感謝大家」。

老翁說，以前與2名兒子同住，前陣子將大兒子送到安養中心，希望能改善病情，新房子的客廳、臥室都非常漂亮，還有以前沒有的現代化浴室，未來不用再擔心下雨漏水，冬天也不會那麼冷了，他對這一切很滿意，「老了還有新房子可住，非常幸福」。

里長蔡榮修指出，老翁的生活因新房子而有了新希望，但老翁因要支付大兒子每個月1萬多元的安養院費用，經濟壓力還是很大，希望社會大眾持續伸出援手，讓老翁沒有後顧之憂。