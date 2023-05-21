正統鹿耳門聖母廟未婚男女聯誼活動在月老殿內展開。（程炳璋攝）

正統鹿耳門聖母廟未婚男女聯誼活動，親友比主角還緊張，紛紛從場外向內張望，幫忙自己的兒子、女兒物色對象。（程炳璋攝）

台南市民政局與正統鹿耳門聖母廟聯手舉辦未婚聯誼活動21日登場，60對男女現身配對，現場少了靦腆，多了熱絡，家人不時在場外張望互動，比主角們還緊張，有報名不到的家屬也到場物色對象，多數配對者十分健談，在限時互動中聊到捨不得換人。

「戀在鹿耳門、月老牽良緣」活動取「我愛尹」諧音，選在521舉辦，聯誼地點就在聖母廟的月老殿，60對男女透過暖身遊戲的互動破冰，現場少了靦腆的氣氛，多了熱絡的交談，有許多對男女聊到捨不得換人。

許多聯誼者都由家人陪同到場，親友們站在場外向內觀望，一邊參拜月老，一邊幫忙物色人選，神情比參加者還緊張，大有「皇帝不急，急死太監」的感覺。

這場聯誼活動打響知名度，報名早早額滿，有報名不到的家長仍跑到現場，表示要幫兒子、孫子物色好對象。正統鹿耳門聖母廟表示會再加開場次，讓報名向隅的單身男女仍有機會參加。

台南市民政局長姜淋煌表示，這場聯誼活動有政府把關篩選，男女年齡挑選在31歲到40歲之間，女的都有正當職業，男的有南科、台電與公務人員。現場互動良好，未來希望成為每年固定活動。

參加聯誼的男女在每人限時60秒交談認識後，中午一起享用「愛的特色料理」，另外還有情歌擂台、貼紙配對的活動節目，最後時間讓彼此對心儀者交換聯絡方式。