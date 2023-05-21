79歲資深藝人王滿嬌出道至今超過一甲子，時不時能看到她出現在各大影視作品中，頗有觀眾緣的她被大家封為「國民阿嬤」。近日她與藝人唐從聖出席公益活動，看來氣色紅潤很有精神。豈料，近期卻傳出她過世的假資訊。對此，她本人在今日（21）於臉書痛批該行為，強調自己人好好的，喊話對方下架影片。

近期有Youtube頻道上架影片，標題描述王滿嬌病發入院，她的女兒崩潰安排後事，且還使用「永別了」等詞語。對此，王滿嬌相當不滿，她在社群平台上曬出與幾朵紅花合照的自拍照，以及花朵美照，並憤怒表示：：「『永別了』這是什麼鬼新聞？我人好好的，健康的，還在工作旅遊，竟報這種消息，害我一些親友都緊張得來電詢問，現在時期本不好為什麼要咒我？我不曾對這網站有什麼得罪地方，希望趕快取消收回尊重一下人權！」

此文一出，網友們也為她打抱不平，紛紛留言回應：「阿姨別生氣，網路真的超多鬼扯，早安，平安健康喜樂，超愛妳」、「一些網路的人，就很喜歡大做文章」、「滿嬌姨您別氣了，網路上真的很多鬼扯的！」、「網路假消息太多了，不用去理會」、「之前有上八點檔演戲」、「那網站常常都有不實的影片，我看到都直接檢舉，祝阿姨平安健康、要繼續拍美美的相片喔」，藝人唐從聖也回覆該貼文：「莫管酸人造孽，只求嬌姨平安」

事實上，前陣子王滿嬌與唐從聖出任愛笑公益大使，已經八十歲的她出席記者會，依然元氣十足，神采飛揚地分享一個人也可以很開心自在的獨處樂活哲學。王滿嬌提及疫情期間許多老人退休不敢出門，漸漸覺得生活苦悶，但是越是苦悶就越要練習大笑，除了能隨時保持好心情，老人家也能防失智，家裡氣氛也會變得更好。