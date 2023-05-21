112年國中教育會考於昨天登場，今天邁入第2天，桃園考區報名人數共2萬1113人，考生依就讀國中地理位置就近到鄰近22所高中職應考。桃園市教育局統計，今天總計出現9件違規，包括攜帶手機、提前畫記等，甚至有人偷看其他人答案被逮。

教育局表示，第1節自然科，桃園考區報名人數2萬1116人，缺考305人，到考率98.56％，缺考率1.44％。違規件數有2件，分別是攜帶手機1件，於考試說明時段提前書寫文字，經制止後停止1件。

第2節英語（閱讀）桃園考區報名人數2萬1116人，缺考300人，到考率98.58％，缺考率1.42％。違規件數有6件，分別為提前畫記4件、在答案卡寫姓名1件、偷看左邊考生答案1件。

第3節英語（聽力），桃園考區報名人數2萬1116人，缺考308人，到考率98.54％，缺考率1.46％。違規件數有1件，為在答案卡寫姓名1件。教育局表示，相關違規情節認定，仍須提本考區以及全國試場違規事項處理會議審議後確定。