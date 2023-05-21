橫山社區三叉埤的埤池在3座山谷的凹處，景色優美，成為農村輕旅行的祕境。（羅浚濱攝）

新竹縣社區培力育成中心今年盤點整合橫山三叉埤等10處社區教育體驗活動資訊，並納入行經社區的公車資訊，推薦各地遊客和使用敬老愛心卡的竹縣長輩，搭乘公車去農村社區踩點，體驗在地美食、美景及社區故事的教育輕旅行。

社會處長陳欣怡表示，育成中心盤點縣內社區發展協會特色產業分布，整合10個社區輕旅行、特色小物DIY及風味餐等社區教育體驗活動，內容豐富有趣。

像橫山社區三叉埤，埤池面積有2公頃，在3座山谷的凹處，修復灌溉取水圳路和農塘，2020年榮獲全國優良農業建設工程優等獎，並有客庄防禦聚落「八卦巷」，可體驗客家風味料理、墩子銃古道及觀賞落羽松美景，已成為農村輕旅行的祕境。

此外，新埔南平社區是水梨的故鄉，有梨木創意DIY、窯烤披薩及客家村特有的「石駁坎」建築工法。內立社區「免彎腰菜園」有新住民據點、夥房屋式建築、生態導覽及關新自行車道。

北埔南外社區是蝴蝶的故鄉，有蝴蝶季、賞螢體驗、蝴蝶風味餐、油笐火慶元宵等活動，另有茶師專門準備的茶席文化體驗。

育成中心同時整理10個社區的公車路線、社區鄰近公車站名等資訊，期有更多民眾不用自行開車，搭大眾運具前住，也希望使持有敬老愛心卡的長輩多到農村走走，增加社區教育體驗活動參與率，進而提升社區力凝聚並增加就業機會。

陳欣怡揩出，社區教育體驗活動詳細內容可至社會處官網活動訊息查詢，各社區活動開放時間不一，歡迎民眾預先電話諮詢及報名，攜手深入認識在地美食、美景及社區故事，體驗新竹縣的美好!