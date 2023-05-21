今年國中教育會考寫作測驗題目傳出與坊間教材相似，引發爭議。台師大心測中心主任陳柏熹今天說，在命題簡檢核時，有發現今年寫作測驗題目和坊間教材有相似之處，但使用圖表跟學生的生活經驗相關，如果命題時刻意迴避，那題目將脫離學生的生活經驗。

陳柏熹說，今年國中會考各科命題原則是「配合新課綱，以生活素材為情境，引導考生發揮各領域素養」，而為能精確區分學生能力表現，考各科難度以「難易適中」為組題原則，試題平均通過率約為5成至6成。

對於今年寫作測驗讓考生閱讀影劇統計圖，並敘述自己的理解與經驗，被外界質疑與康軒出版社出版的九年級下學期習作第四課相似，引發爭議。

陳柏熹表示，國中會考寫作測驗在命題時，會檢核跟坊間教材是否有相似之處，在闈場內，會先由心測中心的研究員試寫及檢核各版本的材料，然後挑選出3至4題，經過深度討論後，才產生今年最適合的題目。

陳柏熹說，寫作測驗命題時，檢核到一些版本教材都有提到關於大眾對電影喜好程度的素材，而圖表是學生每天生活都會接觸到的，因此，如果將這類素材排除，將完全脫離學生的生活經驗，因此在命題時決定不迴避。

不過陳柏熹指出，今年寫作測驗的題目及坊間教材雖然都是以大眾對電影喜好程度的圖表為素材，但兩者的命題方向完全不同，坊間教材是要學生以「我最喜愛的電影類型」為題，具體寫下觀影經驗與感受；而今年寫作測驗則是要考生說明自己對這個圖表的理解是什麼？並結合經驗或見聞，寫下感受。

心測中心表示，國中會考各科的題目，是由高中老師命題、大學教授審題，而這些人中，並沒有國中老師或參與坊間教材編寫的老師，以維持考試公平性。考生及家長若對今年寫作測驗題目有不滿，仍可提出申覆，屆時全國試務委員會將討論處理。