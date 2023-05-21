花蓮知名海鮮餐廳今趁30周年之際，舉辦龍蝦惜食大賽，要求參賽者在15分鐘內把龍蝦吃的乾淨。（龍哥斯特海鮮餐廳提供／羅亦晽花蓮傳真）

龍蝦肉質鮮美、營養豐富，深受人們喜愛，族群數量卻因過度捕撈面臨威脅，因此花蓮知名海鮮餐廳在30周年之際，舉辦一場兼具食農教育的龍蝦惜食大賽，參賽者需竭盡所能將美味的龍蝦吃得乾淨，從中體會海洋永續與珍惜食物的重要性。

花蓮知名海鮮餐廳「龍哥斯特」今天上午11點在30周年慶祝活動上，舉辦首屆「龍蝦惜食大賽」，比賽規則為參賽者在15分鐘內，將一尾龍蝦吃得最乾淨，吸引許多參賽者挑戰，每人不僅帶著準備許久剝殼技巧，更充分展現吸食每寸可口龍蝦肉的策略，其對美食的熱愛，讓主辦單位相當驚訝。

活動品嚐龍蝦之餘，餐廳主廚曾璽文也向參賽者分享永續海洋和龍蝦的小常識，他說，龍蝦是海洋中一種珍貴的生物，肉質鮮美、營養豐富，深受人們喜愛，不過龍蝦的數量並不豐富，過度捕撈對其族群造成壓力，導致資源枯竭。

他說，餐廳為推廣海洋永續和對龍蝦資源的保護，加上老闆娘希望喚起人們對食物浪費的關注，特別舉辦龍蝦惜食大賽，通過比賽者，不僅可享受美味的龍蝦料理，還能進一步了解龍蝦的價值和受到的威脅，不過海洋生態系統中除了龍蝦，還有許多其他珍貴的物種需要關注和保護。

曾璽文強調，每一頓食物都來自於大自然的恩賜，大家有責任遵從永續原則，減少食物浪費，保護海洋資源，希望民眾能將參賽的熱情和關注，延伸到日常生活中，確保海洋資源的永續發展。