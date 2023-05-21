夏天是昆蟲大量繁殖的季節，急診科醫師翁梓華指出，最近急診常出現登山客被俗稱「八腳怪」的硬蜱咬，他提醒硬蜱會吸血24小時以上，特殊的螺旋形口器緊黏皮膚，千萬不能徒手拔除，可能會將硬蜱吸入的血液擠回身體，而把病原體帶入體內。

翁梓華在臉書發文指出，硬蜱通常在春夏季節繁殖，偏好潮濕陰涼的環境，台灣中海拔山區的環境很適合硬蜱生長，因此常有登山客遭硬蜱咬而到急診就醫。

翁梓華表示，硬蜱咬人時會分泌麻醉劑，所以通常不會有感覺，常常會出現在髮際線、腋下、鼠蹊部、腰部等處；硬蜱吸血大約都要吸24小時以上，口器演化出特殊機制，除了是螺旋形外，他們會在咬傷處分泌黏液凝固，因此患者到急診時硬蜱大多都還黏在皮膚上。

翁梓華提醒，被硬蜱咬千萬不能直接拔除，因為硬蜱口器黏很緊，就算拔起來，口器還會留在皮膚上，反而會製造出傷口引發感染；另外，如果徒手拔除硬蜱，手通常會擠壓硬蜱身體，把牠吸入的血液擠回身體，硬蜱體內會有鉤端螺旋體的病原體，可能連帶把牠的病原體擠到人體內。

如果不慎被硬蜱咬該如何處理？翁梓華指出，大多發現牠的時候，都是在被咬的24小時以內，因為牠會越吸越大隻，24小時內移除感染機率低，如果有「硬蜱移除器」可以自行移除，再前往急診施打破傷風；或是直接到急診請醫師協助拔除。