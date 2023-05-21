便利美食外送服務已成為許多人生活不可或缺的一部分，除了真人外送服務，工研院打造全台第一個機器人外送員「Cubot ONE」，3月起已展開為期10個月的試營運，未來消費者透過手機APP下單，機器人外送員就會將訂購商品送到手上！

工研院指出，全球服務型機器人需求高速成長，其中物流機器人在整體銷售量占34％，經濟部預估到2027年全球物流機器人的市場產值可達到494億美元，在經濟部技術處科技專案支持下，工研院投入自主式移動機器人無人智慧物流技術，終於打造出全台第一個機器人外送員Cubot ONE。

工研院南分院執行長曹芳海表示，Cubot ONE整合車聯網技術、3D定位與導航技術、5G連網整合技術及專利車體設計，具備「精準領單」、「安全外送」、「跨樓送單」三大特色。

Cubot ONE能精準接收訂單、執行外送任務，安全地避開行人或障礙物、跨越地形障礙，還能自主呼叫及搭乘電梯，完成跨樓層配送，是全台第一個可以在室內、外自由穿梭移動的機器人外送員。

曹芳海指出，由於AMR技術關係到複雜的圖資等，因此會搭乘電梯的機器人並不多，工研院為求服務完整，致力研究與突破，讓Cubot ONE得以透過5G聯網整合技術，自主與電梯溝通並進出電梯，完成跨樓層送餐服務。

Cubot ONE目前已和超商業者及美食外送平台合作試營運，未來正式上路後，上班族無須外出，更不必下樓，在辦公室就能輕鬆透過手機APP點餐，享受機器人外送員送餐到辦公室門口的便捷服務。

同時，外送平台業者也能節省70％的外送成本，舒緩外送人員短缺的窘迫，未來此技術與服務模式，也有機會擴展至醫療院所、智慧餐廳、智慧商店及智慧旅館等，讓智慧生活成為人們生活中最美好與便利的得力助手。