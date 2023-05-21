法新社報導，布克獎網站上說，艾米斯是「過去50年最受讚譽和最為人津津樂道的作家之一，也是14部小說的作者」。
根據他的妻子馮賽卡（Isabel Fonseca），這位曾創作「金錢－絕命書」（Money: A Suicide Note）等作品的作者不敵食道癌，於昨天辭世。
艾米斯是知名漫畫小說家金斯利．艾米斯（Kingsley Amis）的兒子，「泰晤士報」（The Times）2008年將艾米斯評為1945年以來最偉大的50位英國作家之一。
艾米斯在1980年代的英國小說熱潮中崛起為文壇名人。
艾米斯1971年畢業於牛津大學（Oxford University）英文系，畢業後擔任編輯，1973年出版第1本小說。
1984年，他憑藉以喜劇形式呈現消費主義的「金錢－絕命書」，在文學界聲名鵲起。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120521
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