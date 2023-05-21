民進黨台北市議員林延鳳日前質疑北市客家公園「未驗收先開幕」恐有弊端，台北市政府政風處11日發布調查報告，證實有部分違法情形。客委會回應，有和政風處、法務局和工務局等開會，釐清相關內容並檢討改善。

林延鳳日前踢爆，客家公園在重新開幕5天後，主場館與棚架才開始正式驗收，而客庄生活館更在隔年2月才辦理驗收，在連分段查驗都沒有的情況下，餐廳卻已對外營業。政風處11日的報告中顯示，客庄生活館確實在「漏未踐行部分驗收或分段查驗作業程序」下先行使用，違反「政府採購法施行細則」第99條與採購契約第15條。

林延鳳直言，報告雖點出違規問題，但未針對主場館在通過「分段查驗後」，仍在開幕後正式初驗發現燈具損壞、橫梁鏽蝕及局部漏水等過程有無違失進行針砭。

林延鳳要求，工務局也應將「分段查驗」納入相關基準，今年最受矚目的公共工程非大巨蛋莫屬，北市府已喊出「7月拚使照，年底拚試營運」目標，令人擔憂是否會在時間壓力下放水，以致又重蹈覆徹，市府也要盯緊驗大巨蛋收程序。

客委會主委徐世勲回覆，原預想工程結束後先試營運，找到問題後進行改善接著驗收。收到政風處報告後，有和政風處、法務局和工務局等開會，釐清相關內容並整理，且檢討需要改善的地方。