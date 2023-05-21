民進黨總統參選人、副總統賴清德今（21）日在嘉義縣信賴台灣之友會，高喊要在嘉義大贏對手國民黨總統參選人侯友宜10萬票，並很感動嘉義人這次不投嘉義人侯友宜。對此，侯陣營酸回，總統蔡總統昨才說和平是兩岸唯一的選項，賴副今天就「臭彈」齊發！

「問題不是信賴，而是信心」，侯陣營直言，賴清德能讓兩岸和平，美國沒有信心；深澳電廠會不會死灰復燃，環保團體沒有信心；修憲台獨將會繼續，獨派團體對台獨金孫很有信心；蔡規賴隨了無新意，大家都有信心。回應酸度破表。