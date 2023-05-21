賴清德喊在嘉義贏10萬票 侯友宜陣營酸回這句 14:252023/05/21 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨總統參選人、副總統賴清德在嘉義信賴台灣之友會，高喊要在嘉義大贏對手國民黨總統參選人侯友宜10萬票，侯陣營酸回「臭彈」。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨總統參選人、副總統賴清德今（21）日在嘉義縣信賴台灣之友會，高喊要在嘉義大贏對手國民黨總統參選人侯友宜10萬票，並很感動嘉義人這次不投嘉義人侯友宜。對此，侯陣營酸回，總統蔡總統昨才說和平是兩岸唯一的選項，賴副今天就「臭彈」齊發！ 「問題不是信賴，而是信心」，侯陣營直言，賴清德能讓兩岸和平，美國沒有信心；深澳電廠會不會死灰復燃，環保團體沒有信心；修憲台獨將會繼續，獨派團體對台獨金孫很有信心；蔡規賴隨了無新意，大家都有信心。回應酸度破表。 #賴清德 #嘉義縣 #信賴台灣之友會 #臭彈 #侯陣營 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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