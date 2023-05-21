國中教育會考英文科21日壓軸登場，考生對閱讀試題反應難易適中，題目比去年簡單。聽力偏向生活化，試題活潑。因為是最後一科，有考生反應比較放鬆反而未拿出水準。鐘聲一響後代表大會考壓力解除，考生們拋開書包，開心聊起要吃大餐、逛街與看電影。

國中教育會考英語科壓軸登場，分成閱讀與聽力兩部分，多數學生認為閱讀試題難易適中，試題較去年少且簡單，聽力試題較活潑，更為生活化。

陳姓同學表示，閱讀試題沒有很難，聽力感覺有陷阱，內容較深。胡姓女同學反應閱讀試題沒有模擬考的試題多，感覺較容易，聽力對曾住加拿大4年的她而言是輕而易舉。

現場學生認為，英語閱讀有別於去年偏重文法，今年融入包括性別平權與食物浪費等議題，偏向連續性文本，有上下文推導，要仔細看過。今年的聽力試題富生活化與趣味，比較活潑。

英語科考試鐘聲一響，代表考生會考壓力解除，有考生直呼最後一科太放鬆，以致未發揮該有實力，多數考生已把書本放一邊，討論著要去吃大餐、逛街與看電影，好好放鬆一下。