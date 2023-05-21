墨西哥首都墨西哥城東南方向的波波卡特佩特火山（Popocatepetl）噴發出大量火山灰。大量火山灰飄散至墨西哥城地區，當地兩座機場20日暫時關閉，火山灰也對墨西哥城地區的空氣質量造成了負面影響。

墨西哥城國際機場社交媒體官方賬號當天發布消息說，由於機場跑道出現火山灰，該機場自當地時間4時25分起暫停航空服務。至上午10時，工作人員清理完火山灰並檢查了跑道後，機場恢復運營。

另外，墨西哥城附近的費利佩·安赫萊斯國際機場（Felipe Ángeles International Airport）當天也被火山灰影響，於當地時間5時58分至11時暫停航空服務。

近日，波波卡特佩特火山持續高度活躍。據墨西哥全國防災中心報告，截至當地時間20日10時15分，波波卡特佩特火山多次噴出氣體且頻繁震動，目前處於黃色二級警戒狀態。

波波卡特佩特火山海拔超過5400米，位於墨西哥城東南約72公里處，是世界上最活躍的火山之一。