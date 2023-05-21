農委會日前公告美國阿拉斯加州、愛達荷州、印第安那州、威斯康辛州為高病原性家禽流行性感冒非疫區。農委會表示，公告為非疫區後，在美國雞肉對國內進口來源彈性會比較大，選擇也更多，而這2年內影響最多的則是種雞來源。

農委會於今年5月17日公告美國阿拉斯加州、愛達荷州、印第安那州、堪薩斯州、馬里蘭州、緬因州、密蘇里州、蒙大拿州、俄亥俄州、德克薩斯州、威斯康辛州為高病原性家禽流行性感冒非疫區，並自即日生效。

農委會畜牧處副處長江文全表示，只要有發生高病原禽流感個案，通常是以國家為認定的疫區單位，但針對幅員廣大的國家就會認定到州或省等一級行政單位。

江文全說，當美國許多州為禽流感疫區時，對我國白肉雞供應較有直接影響，因為美國是我國主要白肉雞的進口國家，而現在一些州陸續公告為非疫區後，對國內進口白肉雞的來源彈性會比較大，選擇上也就越多，也包含蛋種雞、白肉種雞等。

根據農委會最新雞蛋產銷資訊顯示，本周蛋雞數為3128萬隻，較上周3109萬隻略增約19萬隻，而雞蛋每日生產量為11萬3500箱(每箱約200顆)，即2270萬顆，雖較上周略增500箱，但距離國內每日需求的2400多萬顆仍有不足。

據了解，雖雞蛋供應開始回穩，後端價格也已有降價趨勢，但本周雞蛋產地價及批發價依舊維持45.5元及55元的高點，尚未調降。