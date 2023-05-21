玖壹壹成員健志去年認愛「最美化妝師」陳甯亞（Mia），戀情談得甜蜜、穩定，而小倆口日前到泰國旅遊時，陳甯亞的矽膠胸貼不小心掉出來、黏在鞋跟上，當時幫忙拍照的健志還沒發現，是好友提醒陳甯亞才發現自己出糗了，讓她忍不住自嘲：「我只覺得我好荒謬」。

陳甯亞在網上分享和健志到泰國旅遊趣事，看到當地著名的「雙手合十」的麥當勞叔叔，她興奮得上前拍照，還和健志推薦很有名的老車拍照，但此時此刻，陳甯亞的胸貼已悄悄滑落、黏在鞋跟上，沒有發現異狀的她，完全沉浸在拍照的樂趣中。

直到朋友提醒，陳甯亞才驚覺糗翻了，自嘲：「我只覺得我好荒謬，我對我的胸貼超不敬、很不好意思」，她事後還發現：「我回家才去翻照片發現，小廖幫我拍的照片cross上明明胸貼一直黏著，但我們都沒發現，糗！」陳甯亞掉胸貼的過程笑翻眾人。

健志和女友感情穩定，他日前結束演唱會，下台就抱了女友一下，互動散發粉紅泡泡，而健志被追問有無結婚計畫時，則笑說不能確定「要等我長大」。