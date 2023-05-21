主廚推薦必點庶民美食「古法鹽烤魚」，魚肉鮮美多汁，搭配特製沾醬食用，滋味迷人。(板橋凱撒大飯店提供)

民眾到Lotus蓮花泰式餐廳用餐，女性消費者可免費享用主廚精選「摩摩喳喳」甜品1份。示意圖。(板橋凱撒大飯店提供)

5月底前4人同行，到「肉次方」內用998元套餐，即贈「10盎司松露肋眼牛排」1份。(王品集團提供)

5月底前使用「立方虎」貼圖回傳「肉次方」LINE官方帳號，到店消費出示畫面，即贈「神奇海螺」1份(2顆)。(王品集團提供)

每周上「hot 7」LINE官方帳號，免費玩「好心情扭7來」，有機會獲得「鐵板椒麻雞」等菜式的贈菜券。(王品集團提供)

「hot 7」近期推出2道下飯新菜「泰式雞腿排」與「糖醋雪花豚」，6月30日前，來店外帶自取消費滿599元，即贈「季節冰沙」2杯。(王品集團提供)

時序邁入夏季，不少餐飲業者紛紛推出夏季優惠，搶攻民眾外食聚餐需求。板橋凱撒大飯店推出夏季首波優惠，民眾到Lotus蓮花泰式餐廳用餐，姓名中有「蓮」、「花」其中一字可享當餐消費75折，符合二字最高可享5折。王品旗下燒肉吃到飽品牌「肉次方」為好友聚餐送優惠，4人同行到店內用998元套餐，即贈「10盎司松露肋眼牛排」1份，肉上加肉大滿足。

初夏到來，正是時候品嚐酸辣鹹香又能促進食欲的開胃美食，板橋凱撒大飯店Lotus蓮花泰式餐廳以經典道地、運用時令食材及各式辛香料演繹泰廚精髓，推薦美饌包括以泰國青芒果沙拉改良而來的開胃前菜「芭樂沙拉」、酸辣下飯的「瀑布松阪豬」、世界名菜「馬沙曼牛肉」、手工傳統美饌「香蘭葉炸雞」或是庶名美食「古法鹽烤魚」等，都是主廚力薦的明星料理。

蓮花泰式餐廳即日起至6月30日期間推出夏季首波優惠，姓名中有「蓮」、「花」其中一字可享當餐消費75折，符合二字則最高可享5折，當餐女性消費者還可免費享用主廚精選「摩摩喳喳」甜品1份。

網路社群號稱「最難訂位燒肉吃到飽」品牌「肉次方」，現切肋眼牛排、牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮，主打598元起即可吃到飽，超高CP值深受年輕族群喜愛。即日起至5月31日，4人同行來店內用點998元的套餐，即贈「10盎司松露肋眼牛排」1份，8人同贈2份，依此類推，加肉無上限。肉食族可呼朋引伴來追肉。

「肉次方」品牌開幕至今2周年，推出限量LINE貼圖「立方虎」，人氣爆棚。成功搶到貼圖的幸運粉絲，只要在5月31日前使用「立方虎」貼圖回傳品牌LINE官方帳號，到店消費出示畫面即贈「神奇海螺」1份，厚實螺肉咬勁十足，可品嚐到濃濃海味。此外，使用「立方虎」貼圖與親友聊天，將聊天室畫面截圖，於5月31日前到「肉次方」FB粉絲團指定貼文留言區上傳，還可抽價值798元的「進擊の肉套餐」優惠券1張。

另外，王品旗下鐵板燒「hot 7」同步祭出好禮回饋，即日起到6月20日，每周都能上品牌LINE官方帳號，免費玩扭蛋遊戲「好心情扭7來」，可隨機扭到「鐵板椒麻雞」、「泰式香煎鮑魚」、「酒香鮮蝦」、「和風照燒杏鮑菇」、「爆炒鮮魷」等最高200元的贈菜券1張，業者保證人人有獎，到店內用2份套餐即可兌換加菜。

此外，「hot 7」近期推出2道下飯新菜「泰式雞腿排」與「糖醋雪花豚」，皮脆多汁雞腿排搭配酸辣泰式醬，Q彈脆口雪花豚結合洋蔥及糖醋醬汁，正適合炎熱夏季讓胃口大開，售價319元加1成。業者同步為外帶顧客加碼好康，6月30日前，來店外帶自取消費滿599元，即贈「季節冰沙」2杯。