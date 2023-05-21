新北市動保處查獲貢寮有民眾私自養殖保育類的綠蠵龜，並將其救出安置。（新北市動保處提供／張志康新北傳真）

新北市動保處查獲貢寮有民眾私自養殖保育類的綠蠵龜，並將其救出安置。（新北市動保處提供／張志康新北傳真）

新北市動保處查獲貢寮有民眾私自養殖保育類的綠蠵龜，並將其救出安置。（新北市動保處提供／張志康新北傳真）

新北市政府動物保護防疫處日前接獲海保署通報，在貢寮區查獲一起民眾私養綠蠵龜的案件，動保處在保七刑大、中華鯨豚協會陪同下，查扣保育類綠蠵龜一隻並將行為人依涉犯《野生動物保育法》移送法辦，最高恐遭判處5年有期徒刑或裁罰新台幣100萬元。

海洋保育署18日通報新北市動保處，表示在巡察時發現貢寮區馬崗街疑似有民眾私養海龜，動保處獲報後19日會同保七刑大、中華鯨豚協會赴現場查緝，發現場是一處水產養殖工廠，進一步巡察，保七員警在工廠後方廢棄魚塭查獲一隻保育類的綠蠵龜。

專案小組查扣後，由新北市動保處委由鯨豚協會協助，將綠蠵龜暫時安置在新北市樹林區的收容中心。經專案小組初步詢問，水產工廠的林姓負責人表示，這隻海龜是該處地主留下來的，他將海龜飼養在工廠後方廢棄魚塭內，每日以工廠水產餵飼。

鯨豚協會檢視後發現，救出的這隻綠蠵龜是亞成體，初步檢查健康狀況不算太好，而且因為被養殖在廢棄的漁塭裡，因此全身佈滿青苔。經後送至鯨豚協會樹林區收容中心刷洗、安置，發現背甲上還有一些傷痕，後續將送往台大動物醫院檢查、醫療。待確認其身體狀況後，再評估是否擇期野放。

新北市動保處表示，綠蠵龜廣泛分布在熱帶及亞熱帶海域中，幼龜為肉食性，成龜以大型海草及海藻為主食，因此體內脂肪累積了許多綠色色素，呈現淡綠色，也因而得名。由於牠用肺呼吸，於海中的潛水深度極限約100~200公尺。在臺灣主要分布東部、東南部、南部及澎湖等長滿海藻的淺海區。

新北市動保處表示，新北市是臺灣本島最北的城市，海岸線長達120餘公里，幅員遼闊，東北部、北部及西北部均臨海，東北季風旺盛，不時會有鯨豚、海龜擱淺；民眾若有發現鯨豚、海龜擱淺，可藉由「海洋保育類野生動物救援組織網」(海保救援網MARN)系統通報，撥打118或新北市動保處專線0229596353，獵捕海龜違反野生動物保育法第18條規定，依同法第41條最高可處5年有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣100萬元罰金。