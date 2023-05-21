鍾明軒（右）與創辦人在台上合照。（VINCENT’S WORLD 文森先生提供）

「國際美人」鍾明軒日前成為保養品牌「文森先生」小巧濕潤澤噴霧的代言人，昨（20日）於高雄舉辦見面會，鍾明軒分享自己平時使用方式：「我自己私藏很多小巧濕在家裡，無時無刻都要使用，我在家至少放3、4罐，床頭櫃、書桌、廁所都一定看得到它。」被主持人笑虧：「你現在是當擺陣就對了。」

時常出國旅行的鍾明軒，近來遊遍印度、泰國、菲律賓...等地的他，表示最近自己家的狗一度都要認不得他，他開玩笑說：「當我又想飛卻又不知道要去哪裡的時候，我就跟自己家的狗對話，直接問牠：『希望我去哪裡？』然後從他反應我再自己消化一下。」一旁的品牌創辦人文森先生幽默建議他：「你可以直接做一個籤筒，抽到哪就馬上出發會不會比較快。」逗笑現場所有人。

鍾明軒也分享接下來將投入節目主持工作，直言對他來說是一個很大的挑戰，目前心情既興奮又緊張，笑說十分難以言喻；不僅如此，他也正在籌備未來音樂作品的產出，分享一直都有在聽新的東西並且構思中，在旅行中也不斷汲取靈感，希望很快有新作品向大家見面。