針對台大經濟系學生會候正副會長選舉的一組候選人爆發言論歧視，教育部長潘文忠今天回應，為了特殊目的而以歧視的方式作訴求或主張，都不能為社會所接受，也不符合教育本質。

台大學經濟系學生會正舉行正副會長選舉，但其中一組候選人提出的政見，內容包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「女生微積分強制穿高中制服上課」、「加設刷卡權限，BMI 20以上禁止搭乘電梯」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」等16項。

這組候選人的政見在網路引起軒然大波，當事候選人在臉書「NTU台大學生交流板」道歉，他表示，對特定族群並無惡意，也沒有私人仇恨，只是不成熟的行為以及玩笑話尺寸拿捏的不恰當，讓這些偏激的言論出現在選舉公報上，造成許多不該有的傷害，會停止選舉相關的一切活動並且對自己的言行負責。

不過律師簡榮宗表示，不管這是反串、幽默，還是言論自由，都有違反性騷擾防治法、性別平等教育法的可能性，台大應依「校園性

對此事件，潘文忠則回應，任何歧視語言的主張，都不是教育上所樂見。台灣社會為了達成族群及性別平等，一直都不斷努力，期望早日不同族群間的相互尊重及了解。

潘文忠說，教育部將持續推動性平和族群融合等相關議題，教導學生尊重多元及消滅性別歧視，對於一些個案涉及歧視，請學校必須進行了解，並做適當的輔導。