林逸欣演奏大受好評。（鑫羽工作室提供）

林逸欣日前受綜藝節目《綜藝大熱門》邀請，以1.5倍速演奏名曲〈大黃蜂的飛行〉，拉到琴弦彷彿都要著火，主持人吳宗憲笑說：「這根本是第一代的鑽木取火！」節目中林逸欣與另一位小提琴演奏家比賽誰能以更快的速度完成演奏，由於2人實力堅強，比賽到最後吳宗憲佩服讚嘆：「再比下去就實在對兩位音樂人過分了。」Lulu也大呼「Respect」，當場宣佈2人皆為優勝者、握手言和。

節目播出後，觀眾敲碗想看更多林逸欣的小提琴演奏，她前天驚喜曝光親自改編、韓國女子天團BLACKPINK團員JISOO的〈FLOWER〉，片中她透過效果器錄製各種聲響、層層堆疊後再由她本人彈奏出主旋律，原本電子曲風的舞曲瞬間變成了氣質古典風格，令人讚嘆不已，上傳短短幾小時觀看數就破萬，也引來韓文、越南文、泰文、英文等來自各國的網友留言。

林逸欣發文回應，提到當初跟團隊提議要Cover這首歌的時候，團隊也是以為她要跳舞，對自己的舞蹈表現沒有信心的林逸欣只好搞笑表示：「我怕我跳舞會爆紅！」笑翻網友。她加碼曝光自己正在籌備全新音樂作品，距離上一張EP發行已2年，目前正加緊腳步製作中，希望下半年以全新姿態與歌迷們相見。