The umpires just made Clarke Schmidt wash his hands because they were too sticky pic.twitter.com/qlLHzLaIKr — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 19, 2023

洋基投手施密特（Clarke Schmidt）登板對戰紅人之役因為「手黏」遭到裁判反覆檢查，最後被允許去洗手之後繼續投，引起紅人總教練貝爾（David Bell）不滿，貝爾當場抗議遭到驅逐，也有球迷懷疑洋基是否投手教練出了問題。

裁判長歐諾拉（Brian O’Nora）對媒體說：「我們發現有一點黏黏的，沒有反光，也不像松焦油那樣暗，我認為那是手套裡面的絨毛。我們叫他去洗手，他洗完之後手上沒東西，那東西不黏也不是外部物質。」

施密特說：「我沒有什麼可隱瞞的東西。我知道大聯盟現在對這種事情超級敏感。」特別是洋基投手赫曼（Domingo German）兩度被抓到手很黏，第一次被允許洗手再投，另一場被抓到就禁賽10場了。大都會投手薛爾瑟（Max Scherzer）也被抓到外部物質，還被主審強調「非常黏」。台灣投手鄧愷威以前也在小聯盟被抓過抹油禁賽10場。

一些美國球迷對此不以為然，他們批評大聯盟用球品質差所以很滑，2021年東京奧運在日本比賽，美國隊投手就對日本的用球讚不絕口（製造商SSK），甚至日本的防滑粉也比較好。大聯盟用球一向是由羅林斯（Rawlings）在哥斯大黎加的工廠製造，先前也有「彈力球」爭議，被懷疑是要壓低成本（大聯盟2018年收購羅林斯）才造成品質不穩。