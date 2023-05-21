國中會考21日落幕，升學專家分析，近年各校招生名額及班級數隨少子女化減少，但前4志願分數差異小，測驗題約30分左右較為保險，想進建國中學或北一女中至少拿33分，市區公立高中則要17分左右，基北區偏遠公立高中則是有填就上。

康橋國際學校副校長卓意翔解釋，受到少子女化影響，台北市各校招生名額跟班級數呈現下降趨勢，但減少幅度仍比不上少子女化嚴重程度，故近年來前4志願分數不容易降下，也不易受考題難度影響。

他預估，想進前4志願，測驗題分數至少30分以上。第一志願建國中學測驗題拿34分、作文4級分穩上，拿33分則要拚作文6級分才有機會。北一女中則是33分、作文5級分。第二志願師大附中，測驗題分數含作文要32.6分才可上。第三志願開始成績較不受作文影響，中山女高及成功高中測驗題約31分，松山高中、大同高中及政大附中落在28至30分區間。

卓意翔表示，第5志願後社區高中分數開始下降，尤其以交通不便學校降得最為明顯，像是復興高中及育成高中以前錄取分數落在16至18分，近年則是14至17分。成淵高中分數則因交通便捷為26分，與和平高中伯仲之間，有時分數超越和平高中。景美女中則因交通邊遠、生源侷限，分數約23分。

至於高職，卓意翔表示，大安高工仍是台北市高職首選，熱門科系像是電機或資訊科25分能上，冷門科系如汽修科、圖文傳播科等約20分，松山工農電機或資訊科落在19至20分，冷門科系如園藝科15或16分即可，士林高商或松山家商在16至17分之間。