今年國中教育會考今天結束，違規事件以「提前或逾時作答」最多，初步回報約122件；其次為「隨身放置非應試用品」，約54件。今年國中教育會考成績將於6月9日寄發，並於同日上午8時起於「國中教育會考」網站開放網路成績查詢。

今年國中教育會考今天舉行第二天考試，考試科目為自然及英語（閱讀、聽力）考試，中午12時30分結束。教育部長潘文忠前往國家教育研究院中部辦公室國中教育會考印卷闈場啟闈，迎接參與組題、印卷、分卷、安全維護及試務支援等工作的170位試務人員出闈。

112年國中會考今日落幕。（圖／記者林志成製表）

潘文忠表示，全國試務會以及測驗專家、審題教授、命題教師、考試科目召集人、研究人員、督導人員等，辛苦完成艱鉅任務，也感謝各地方政府教育局處及全國18考區所有參與試務的工作人員、警政、交通、電力、自來水、醫療等支援單位，各國中師長及家長的配合，讓今年國中教育會考試務順利完成。

全國試務會主任委員陳柏熹表示，本次考生總數19萬8140人，闈內印卷分卷工作和試務執行程序等相當繁重、細微，並有時間壓力，感謝闈內所有工作人員辛勞付出，闈外辦公室全體夥伴戮力配合與支援，順利完成今年試務。今日考試結束後，每位考生的各科答案卡（卷），將立即送往國家教育研究院三峽總院區的閱卷闈場，繼續進行閱卷、計分等工作。

今日各科缺考人數及到考率分別為：自然2664人、98.66％；英語（閱讀）2569人、98.70％；英語（聽力）2796人、98.59％。今日違規事件以「提前或逾時作答」最多，初步回報約122件；其次為「隨身放置非應試用品」，約54件。

依照國中教育會考相關規定，違規事件先由監試委員就現場情況進行紀錄，經各考區試務會討論確認後，再送全國試務會召開全國違規事項處理會議討論核定。

全國試務會表示，考生或其就讀學校之教師若對試題有疑義，可於5月21日下午2時至25日中午12時，填寫簡章之「112年國中教育會考試題疑議釋復申請表」，傳真至（02）8601-8310「國立台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心」申請試題疑義釋復。