21日下午賴清德敢在活動之前，率先到大村鄉慈雲寺參拜，主委賴傳興陪同，鄉長賴志銘未現身派出秘書陪同，現場吸引上百鄉親熱烈歡迎，這也是賴清德二度到訪大村鄉慈雲寺。（吳建輝攝）

現場吸引上百鄉親到場支持。（吳建輝攝）

賴清德在致詞時說，大村鄉近6成鄉民姓「賴」，這次選舉就要「賴」給大村了。（吳建輝攝）

副總統賴清德21日下午在彰化成立「信賴台灣之友會」，在活動開始之前，先行到以巨峰葡萄聞名的大村鄉拜訪，二訪大村地方信仰中心慈雲寺參拜，賴清德說，大村鄉近6成鄉民姓「賴」，這次選舉就要「賴」給大村了。

確定將代表民進黨參選2024總統的現任副總統賴清德，21日相繼在侯友宜故鄉嘉義，以及號稱「得彰化者得天下」的彰化成立「信賴台灣之友會」，選在國民黨徵召侯友宜後，接連直搗影響總統大選的關鍵縣市，是否能帶動起接下來選舉氣勢，這2縣市頗具代表性。

21日下午賴清德敢在活動之前，率先到大村鄉慈雲寺參拜，主委賴傳興陪同，鄉長賴志銘未現身派出秘書陪同，現場吸引上百鄉親熱烈歡迎，這也是賴清德二度到訪大村鄉慈雲寺。

賴清德致詞時表示，過去的總統都是法律出身，法律出身當然有很多優點，但他認為這次換「醫生」來做總統看看，還說是希望姓「賴」的來做，讓現場多數姓賴的鄉親拍手叫好。

賴清德說，一樣都姓賴的來做會比較方便，以後大村有建設需要就「賴」給他，不過這次選舉還需要大家的幫忙，所以他要先「賴」給大家，拜託大家幫幫忙。