去年九合一選舉後，新任政府團隊在12月底正式上任，台北市副市長李四川今（21）日透露，在這段將近5個月的時間中，他發現自己種的絲瓜已經從青春進入老年，感嘆道「世界最貴的不是金錢，而是時間」。

李四川上任後雖然忙於市政，但也不時在臉書分享市民關心的事務，如大巨蛋內部測試、鋪草皮等，每次有新進度都讓民眾相當期待，網友看到他總是在第一線打拚，也給予相當大的認可。

除了與市政有關的內容，李四川也常常會分享日常生活，今日他就在臉書透露，重返市府的近5個月中，他每天只有一大早的時候會對種植的絲瓜澆澆水，接著就要急忙出門上班，等到回家時常常已入夜，近日才發現沒能好好照顧的絲瓜，已經從青春進入老年，接著又生生不息的長出幼苗了。

看絲瓜隨著歲月流轉，讓李四川感嘆道「世界最貴的不是金錢，而是時間。人生最美的不是風景，而是感情。生活最難的不是相守，而是相知。人與物也是一樣。」

網友們也說「川伯進入台北市政府，認真做事」、「用心灌溉，必有成果」、「務實的人生活平淡，但果實甜美」、「有付出就會有收穫」、「川伯總能說出大道理，歷盡時間洗禮、悟透人性，充滿智慧的言語啟發」。