女星楊丞琳赴陸發展多年，演藝事業發展亮眼，近期她參加大陸綜藝節目大秀舞蹈，卻因跳舞的表情過度猙獰，遭到網友嘲笑。楊丞琳曾在前陣子反擊：「雖然我不是專業舞者，但你們更是外行人」。在最新一期節目中，楊丞琳霸氣宣布，就算快要40歲，還是會繼續跳下去。

楊丞琳在舞蹈節目《了不起舞社》最新一期，帶來主題「和解」的舞蹈表演，表示自己從小是很有自信的人，「但是來到了這個環境以後，很多時候我在做每一件事情，都會有人覺得『你為什麼要這麼做』、『你根本不適合』，或是『你不會』，就是這種質疑聲，會在大家的人生當中一次次地發現。」她想透過這支舞蹈傳達「我們都別再較勁，跟自己和解吧！」的理念，「我要從這一期開始說『我沒有不會跳舞』，而且我明年就要奔四了，老娘還是要跳下去。」

一番肺腑之言，引起全場歡呼，網友們也紛紛留言表示支持：「以舞蹈為最美的肢體語言，表達內心的真實情感，一起在《和解》感受舞者」、「姐好漂亮」、「老娘真棒啊！！！加油一直要看你跳舞唱歌演戲」、「很喜歡姐姐，也很喜歡自己，已經和解了」、「天吶看得我一身雞皮疙瘩深深共情了」、「各種情緒交揉好棒的編舞」、「楊丞琳真的太優秀了，喜歡這樣的作品」

事實上，楊丞琳不只一次因為跳舞的誇大表情引發討論，甚至遭嘲諷。對此，楊丞琳直接在IG限時動態回應，她認為Battle就該有應該有的狀態和表情，「當然還要看音樂和舞風和動作的適配度，雖然我不是專業舞者，但你們更是外行人。」