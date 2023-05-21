國中會考結束，台南地區名校台南一中、台南女中的落點，深受家長及同學們的關心。補教名師張簡永祥分析，今年台南考區報考人數與去年幾乎相同，南一中、女中的招收人數也沒變，預估今年兩校的落點應與去年一樣，分別是28.8分及26.8分。

張簡永祥表示，國中會考台南考區超額比序方式，從去年的111學年起廢除ABC三等級制，在比序時直接比5科標示7級分制，外加作文占1分，因此總積分36分。

張簡永祥指出，由於今年台南區報考人數1萬5556人，與去年1萬5574人幾乎相同，今年一中、女中也維持與去年相同的錄取人數，加上國中教育會考採標準化測驗，各科7標示所占的百分比，近年來大致維持相同比率，因此預估落點應該與去年相同。

鑑於去年台南一中最終錄取門檻是28.8分，南女中為26.8分，張簡永祥預測，今年南一中錄取分數也是28.8分，南女中26.8分。