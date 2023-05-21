嘉義市首座寵物公園在綠映水漾公園啟用，毛爸媽帶毛孩歡慶。（廖素慧攝）

嘉義市首座寵物公園今天在綠映水漾公園啟用，有毛孩與飼主的親子休憩及遊玩空間，打造讓毛孩自由跑跳的綠地運動場，讓毛孩們放電、練體力、練肌力，市長黃敏惠同時宣布正在規畫西區寵物公園。

這座寵物公園配置有大型犬、小型犬專用的草坪、訓練區及照護區，草坪設有圍籬及兩層門的安全設施，大、小型犬通過第1層門解下鏈繩後，確認不會爆衝，再通過第2層門，進入草坪區奔跑放電，飼主可到休憩區休息。

訓練區有跨欄、跳矮樁、步行橋等遊具，讓毛孩練體力及肌力；園區還有適合毛親子飲用的RO飲水設施、狗便袋封閉式垃圾桶、清洗區等，毛孩及飼主都方便。

黃敏惠表示，嘉義市已興建「動物保護教育園區」、推行「寵物友善空間」認證標章、制訂《嘉義市動物保護自治條例》，今天啟用嘉義市首座寵物公園，再向打造動物友善城市邁進一大步，目前還積極在西區尋找適合的公園基地，規畫西區寵物公園。

嘉義市政府表示，綠映水漾公園於2021年6月啟用，緊鄰動保園區，全區面積約2.48公頃，公園有完整草坪、廁所、洗手洗腳設備提供民眾散步、溜狗等活動後使用，去年12月18日起施行寵物出入公共場所需使用鏈繩等相關規定，並進而將公園打造成寵物、飼主及一般民眾共融使用的寵物公園。