大陸網紅周揚青經營潮牌事業有成，還登上實境節目，人氣不俗的她，作風直率、大方，周揚青今（21日）則發文曬出新造型，透露外貌相隔10年有巨大變化，她PO出近照直呼：「回到家，對著鏡子照了好久，是自己都無法接受的程度」。

周揚青今（21日）在小帳（分身帳號）分享新造型，她頂著一頭浪漫黑長髮，相當清新、有氣質，但周揚青一度無法適應新造型，她發文寫下：「回到家，對著鏡子照了好久，是自己都無法接受的程度」，其實，這是她相隔10年再接髮，「就這麼忽然一下地心血來潮，變黑長直了」。

在自拍照中，周揚青一下托腮甜笑，一下又抓起頭髮遮住半張臉，粉絲看了直呼：「好顯小啊，不說的話，以為你發的10年前舊照」，周揚青則回覆：「我說實話，其實我是想看起來成熟穩重些才接的，但沒事兒顯顯小也挺好。」、「我覺得是成熟了，感覺有了那麼點氣質。」

周揚青和羅志祥曾交往9年，2020年指控羅志祥對感情不忠，「毀滅式分手」重創男方形象，而周揚青恢復單身後，感情和私下一舉一動都是外界關注焦點。