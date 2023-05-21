一名男網友表示，曾交往過4任台灣籍女友，交往期間對方的出發點都是以自由為優先，轟台灣女生沒什麼本事，卻很會要求，反而是現任的越南籍女友，凡事都為他設想，對比之下較貼心，大讚對方是值得付出的好女孩，並將看法PO上網，卻遭網友狂酸，「天下烏鴉一般黑，你太淺了」。

原PO昨（20）日於臉書社團《靠北女友2.0》指出，交過4個台灣女友，交往期間對方想的都是自己有沒有吃好、穿好，想過儀式感的生活，就連要替他過生日也是訂自己喜歡的餐廳，任何事都是以自己為優先。

原PO表示，反觀第5任越南籍女友，常稱讚他脾氣好、溫柔且有耐心，還說希望「能一直陪在他身邊」，他認為對方是值得付出的好女孩，「不像台女，沒什麼本事，卻很會要求。」

貼文曝光，網友紛紛吐槽，「天下烏鴉一般黑，你太淺了，剛下水而已就暈得不要不要的」、「越南妹也有爛的，不是每個人都一樣，我也遇過不好的越南妹，台灣女生也有好的，只是你沒遇到」、「娶越南的就好，不要耽誤台女的發展」。