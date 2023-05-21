高大成根據遺體狀況，推測賴男根本不是從10樓墜落，且生前有喝酒，酒中疑似被摻入藥物，且賴男「生前曾骨折」死因可疑。（取自記者爆料網）

台中賴姓高三生擁5億元房產，4日和處理阿公遺產的夏姓代書助理登記同性結婚後2小時，竟墜樓身亡，家屬直覺死因不單純，今（21）日將委請法醫高大成協助，高大成根據遺體狀況，推測賴男根本不是從10樓墜落，且生前有喝酒，酒中疑似被摻入藥物，且賴男「生前曾骨折」死因可疑。

據記者爆料網，法醫高大成今前往台中北屯區賴男墜落的大樓勘查，從大樓管理員指述高中生墜落的地點、以及觀察相關位置後，高直言「不可能是從10樓掉下來，應該是從較低樓層被人丟下來」，他認為從10樓掉下來不可能只有一隻手骨折，而且聲音會像車禍一樣大，大樓內的住戶絕對聽得到。

高大成根據遺體狀況，推測賴男根本不是從10樓墜落，且生前有喝酒，酒中疑似被摻入藥物，且賴男「生前曾骨折」死因可疑。（翻攝自記者爆料網）

高大成表示5億高中生墜落倒臥的草坪，居然草都死光了，令他驚訝不已，懷疑遺體血液或嘔吐物內有毒物。（翻攝自高大成臉書）

此外，高大成表示，據他之前所得知，賴姓高中生腹中有啤酒的跡象推測，賴男很可能是被帶到10樓喝酒，但酒中摻了不明藥物或毒物，然後被人從樓梯間帶到低樓層往下丟；而賴男生前是否遭毆打，高大成表示如果骨折處有出血就是生前骨折，否則是死後骨折。

高大成剛接受《記者新聞網》電訪時表示，賴姓高中生僅右手手肘骨折、背部有兩處2Ｘ10公分傷口，骨折處有出血，顯示是生前骨折，死因確實可疑，已採集指甲等跡證進一步化驗。