國中會考今落幕，南投縣府教育處長王淑玲感謝竹山高中試務工作人員以及中投區34間考場學校的辛勞。（南投縣府教育處提供）

112年國中教育會考於21日落幕，南投縣府教育處指出，中投考區是全國第二大考區，缺考總數為1868人次，違規總數25件，違規案件以提前翻閱試題本、答案卡塗鴉及手機或電子錶發出聲響居多，將依違規情節輕重給予扣分處分。

教育處處長王淑玲表示，中投考區是教育會考全國第二大考區，試務工作繁複，今年承辦考區試務工作的國立竹山高中，為服務竹山區考生減少其交通路程，除了承辦考區試務工作，也擔任考場學校，試務工作是加倍的繁重。

教育處指出，依據中投區試務會統計，會考缺考總數1868人次，違規總數25件，違規案件以提前翻閱試題本、答案卡塗鴉及手機或電子錶發出聲響居多，將依違規情節輕重給予扣分處分。

竹山高中校長陳漢銘指出，會考期間學校教職員工全體出動，卷務人員每天清晨3點半前就到校準備，4點準時打開試券闈場門口的封條，將試券送交中投區34所考場學校載回試務中心；傍晚還要等各考場學校運回試卷，清點後入試卷闈場完成一日的領運卷作業，相當辛勞。

教育處說明，今年度因應疫情降級，確診的考生都能參加會考，但突發性身體不適可申請至備用試場應試；本次中投區共有94名學生申請，共開啟26間第二備用試場，考場學校需要隨時因應，考驗學校的應變能力及行政協調力。