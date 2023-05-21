賴母步出冰櫃時滿臉哀悽，腿軟無力需由旁人攙扶。（馮惠宜攝）

台中市賴姓高三男學生擁有5億元房產身價，卻意外在和夏姓代書助理同婚登記後2小時離奇墜樓身亡，家屬21日委請中山醫大法醫系主任高大成協助再次驗屍，賴母陪同到冰櫃檢視愛子遺容，不斷哭喊「我的兒呀，你怎麼死得這麼慘？」、「你麼被人害死了」淒厲哭聲長達10分鐘，步出冰櫃時更是腿軟，由旁人攙扶。

台中身家有5億的賴姓高中生日前驚傳墜樓身亡，由於疑點重重，賴母除委請律師提告，也連繫高大成21日到賴男陳屍處以及台中生命禮儀所崇德館再次查勘、相驗，釐清賴男死因；賴母21日也到殯儀館陪同高大成一起到冰櫃看到兒子遺體，一看到愛子遺容，淒厲痛哭，不斷以台語喊著「我的兒呀，你怎麼死得這麼慘？」、「你麼被人害死了」。

走出冰櫃時，賴母更是腿軟，由旁人攙扶，面對媒體詢問不發一言，即先行離去；而針對外傳賴母因17年前與公公通姦生下賴男，即因亂倫失去入籍台灣的機會，面對賴男五億遺產，有律師指依兩岸人民關係法，她最多只能繼承200萬元；律師許哲維坦言，賴母沒入籍台灣，現在也沒有大陸戶籍，因此律師團主張，她並不符於兩岸人民關係法第二條第第四款大陸人民的定義，因而不適用兩案人民關係法第67條限額200萬元的問題。