台灣男性罹患攝護腺癌人數增加，目前為國人癌症第5大死因；醫師提醒，攝護腺癌早期症狀不明顯，開始出現症狀時，可能和良性攝護腺肥大症狀差不多，因此許多人會掉以輕心，建議50歲以上或40歲以上有攝護腺癌家族史的男性，應定期檢查。

北投健康管理醫院副院長錢政平指出，一名61歲王姓男子有攝護腺肥大困擾，明顯影響排尿，速度變慢、尿流變細，且隨著年齡增長越有感；近日健康檢查發現攝護腺特異性抗原（PSA）數值達13ng／mL（正常範圍0～4ng／mL），且透過攝護腺磁振造影檢查影像發現有一處結節陰影，王男後續接受泌尿科醫師確認，確診早期攝護腺癌。

錢政平提醒，攝護腺癌早期症狀不明顯，出現症狀時，可能和良性攝護腺肥大症狀類似，包括尿急、一開始排不出尿、尿流變細、尿流斷斷續續、夜尿、血尿等；除了年齡增長會提高攝護腺癌機率，也與荷爾蒙、種族、食物和環境有關，其中有家族史或偏愛高脂飲食的人，罹患機率比一般人大。

錢政平指出，攝護腺癌進展相當緩慢，多數人在癌細胞轉移或擴散發生異常疼痛，檢查才發現早已罹患攝護腺癌，若沒有定期健康檢查，很容易錯過黃金治療時機，是男性容易忽略的健康殺手。

攝護腺癌若能早期發現，並接受正規治療，預後存活率良好，若沒有發生骨盆腔淋巴轉移，5年存活率達90％以上；一旦病灶轉移到骨骼或其他部位，平均存活期僅剩約為2至2.5年。