胡瓜為了要跟高中學生玩遊戲，竟然拒絕婆媽。（民視提供）

胡瓜主持的民視《綜藝大集合》日前到台中太平，新民高中表演藝術科的同學，帶來了精采的歌舞劇表演後，學生們衝向胡瓜撒嬌地要求玩遊戲，胡瓜決定親自上陣與同學來玩遊戲「投懷送抱」，自願坐在椅子讓挑戰者坐身上爆著氣球，沒想到場外突然跑來一群婆婆媽媽，爭搶著要跟胡瓜玩遊戲，胡瓜卻以同學先到為由要婆婆媽媽先到一旁休息，怎料被阿翔吐槽說「你現在是在打發媽媽嗎？」正當胡瓜準備好要跟高中生玩遊戲時，他們也才吐實想跟馬丁及徐愷玩，讓胡瓜黯然退出。

除了瓜哥，阿翔人氣也超旺，婆婆媽媽都拉著他要一起玩遊戲，遊戲開始，可愛的媽媽賣力地來回跑飛坐2人大腿，且使出全力要壓破2人懷中的氣球，沒想到衝擊力道太大，竟連人帶椅的坐垮，甚至失手壓到阿翔的「小小翔」，讓阿翔痛到不停拍地求饒，眾人看得心疼又止不住的狂笑。

另外，要由兩女一男組隊的遊戲「天下太平」，參賽者須越過高牆走過水路抵達太平之地，過程中可說是困難重重，挑戰隊伍不論是觀眾還是藝人，都玩得筋疲力竭，尤其是壓軸隊伍舒子晨、阿龐、宜芳，一開始份量十足阿龐居然「踩著」兩個女生的肩膀艱難的爬上高牆，讓大家直呼舒子晨、宜芳是女漢子，被阿龐踩還沒事，爬上高牆的阿龐為了幫助宜芳往上爬，宜芳不僅抓阿龐頭髮還被扯下褲子，讓阿龐氣到直喊「抓老人頭髮不講武德」，舒子晨也累到無法表情管理地說：「為什麼我不能跟學生一組！」辛苦的過程讓眾人笑到說不出話。