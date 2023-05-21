有「全巴黎最帥男人」之稱的法國男星路易卡瑞，推出新片《禁忌的畫像：卡拉瓦喬之影》，帥又有才的他，近年奮力投身作品產出，不僅台灣上月才有他演出的電影《正年輕》，由他自編自導自演的第五部電影《愛無罪》上月除獲金馬奇幻影展選映，目前也正在法國上映中。

深色捲髮、高大身材，又講著性感法語的路易卡瑞，不僅因為演出電影處女作《巴黎初體驗》，成為歐陸魅力男人的代名詞，電力超強的他，與「全世界男人最想睡」的歐陸女神莫妮卡貝魯奇，在電影《偷歡》談一段「姊弟戀」最是轟動全球。

路易卡瑞出生於電影世家，畢業於巴黎高等戲劇學院，和他的導演父親菲利普卡瑞曾合作過五部電影，除以《安那其戀人》獲得法國凱薩電影獎最佳新演員，更迄今自導自演了《愛無罪》等五部電影，才情與魅力雙雙驚人。

路易卡瑞在《禁忌的畫像》演出教宗的秘探「影子」，有趣的是，在這個流量至上的年代，行事神祕低調的路易卡瑞，不僅從不經營粉專、IG或臉書，甚至開口只聊電影，即使接受專訪也絕口不提私生活和感情，與動輒愛曝光的名人截然不同，神秘感與片中飾演的「影子」如出一轍。