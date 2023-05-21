勞勃狄尼洛（左起）、李奧納多狄卡皮歐、馬汀史柯西斯同框被譽為世紀合影。（美聯社）

克絲汀鄧斯特（右起）、傑西普萊朋夫妻檔聯袂出席《花月殺手》首映（美聯社）

今年萬眾矚目、由名導馬汀史柯西斯執導的電影《花月殺手》正式於坎城影展首映，播映觀眾爆出9分鐘掌聲，是今年截至目前為止最長的一次。主演群李奧納多狄卡皮歐、勞勃狄尼洛、馬汀史柯西斯於紅毯合照，被譽為「世紀同框」。

李奧納多一現身，現場歡聲雷動，讓今年坎城再添話題度。李奧納多的好友，第一任蜘蛛人陶比麥奎爾也到場支持，恰好撞見前任「蜘蛛女」克絲汀鄧斯特。克絲汀鄧斯特是同有演出《花月殺手》傑西普萊蒙的老婆，沒想到前任與現任意外撞場。

《花月殺手》由外媒給出超高評價，雖說李奧納多的作品從不失手，但這次又有「李奧納多從影巔峰之作」一說，而高齡80歲的導演馬丁史柯西斯更是在這次被稱為繳出了近十年來最亮眼的成績單，另外也有外媒指出，這可能會是馬丁史柯西斯倒數第二部作品。

故事描述在20世紀初，奧塞奇族因蘊含豐富石油資源而一夜致富，成為世界上最富有的人，因此立即吸引了白人的入侵，他們在密謀採取謀殺行動前，盡可能地操控、勒索和竊取奧塞奇族的錢財。這個被喻為美國史上最殘忍的大規模謀殺案的「奧塞奇案」，也是為美國歷史最黑暗的「恐怖統治事件」。